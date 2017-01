Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lautenschläger sieht baldiges Ende des Quantative Easing

Direktorin Sabine Lautenschläger ist optimistisch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald mit dem Ausstieg aus ihrem umstrittenen Anleihekaufprogramm beginnen kann. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des sechsköpfigen EZB-Direktoriums zumindest andeutet, dass die Tage des sogenannten Quantitative-Easing-Programms der EZB gezählt sein könnten. Präsident Mario Draghi vermied zuletzt stets Äußerungen zum möglichen Ende des 2,3 Billionen Euro schweren Ankaufprogramms.

Japans Handelsbilanz erstmals seit sechs Jahren im Plus

Japan hat 2016 zum ersten Mal seit sechs Jahren einen Überschuss in der Handelsbilanz erzielt. Beigetragen haben dazu günstigere Ölimporte und eine Erholung der Exporte gegen Ende des Jahres, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Demnach wies die Handelsbilanz einen Überschuss von 4,1 Billionen Yen (33,7 Milliarden Euro) auf nach einem Verlust von 2,8 Billionen Yen im Jahr zuvor.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa legt auch im Dezember kräftig zu

Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge ist auch im Dezember kräftig gewachsen und hat ein erneut starkes Jahr für die Hersteller abgerundet. Im Schlussmonat legten die Neuzulassungen um 10,5 Prozent auf 220.854 Fahrzeuge zu, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Für 2016 ergibt sich ein Zuwachs von 11,4 Prozent auf gut 2,4 Millionen Fahrzeuge. Es ist somit das vierte Jahr in Folge, in dem der europäische Nutzfahrzeugmarkt gewachsen ist.

Gabriel: "Schulz der richtige Mann für Deutschland"

Das SPD-Präsidium hat sich einstimmig hinter den Vorschlag ihres noch amtierenden Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel gestellt und sich für Martin Schulz als neuen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Das erklärte Gabriel am Dienstagabend in Berlin. Zuvor war bekannt geworden, dass Gabriel als Parteivorsitzender zurücktritt und auf eine Kanzlerkandidatur gegen Amtsinhaberin Angela Merkel verzichtet. "Ich bin der festen Überzeugung, dass er die besten Chancen für eine erfolgreiche Bundestagswahl hat", sagte Gabriel über Schultz, als er mit diesem vor die Kameras trat.

Italiens Verfassungsgericht entscheidet wohl Mittwoch über Wahlrecht

Das italienische Verfassungsgericht hat sich am Dienstag mit dem umstrittenen Wahlrecht befasst. Eine Entscheidung wurde für Mittwoch erwartet. Die Urteilsbegründung, die den Parlamentariern Richtlinien zur Erarbeitung eines neues Wahlgesetzes liefern soll, wird in der zweiten Februarhälfte veröffentlicht.

Trump kündigt erneut Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

Der neue US-Präsident Donald Trump hat erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Für Mittwoch sei ein "großer Tag in Sachen NATIONALE SICHERHEIT geplant", schrieb Trump am Dienstagabend im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!"

Trump legt umstrittene Pipeline-Projekte neu auf

US-Präsident Donald Trump hat zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederbelebt. Trump unterzeichnete am Dienstag zwei Dekrete, mit denen er sowohl die Keystone-XL- als auch die Dakota-Access-Pipeline neu genehmigte. Beide Ölprojekte waren unter seinem Vorgänger Barack Obama gestoppt worden.

Haley als neue US-Botschafterin bei der UNO bestätigt

Der US-Senat hat am Dienstag mit großer Mehrheit die Kandidatin von US-Präsident Donald Trump, Nikki Haley, für den Posten der Botschafterin bei den Vereinten Nationen bestätigt. Mit 96 Stimmen bei nur vier Gegenstimmen fiel das Votum für die frühere Gouverneurin des Bundesstaats South Carolina deutlich aus.

Trump spricht weiter von millionenfachem Betrug bei US-Wahl

Der neue US-Präsident Donald Trump hält an seiner Behauptung fest, bei der Wahl habe es millionenfachen Wahlbetrug zu seinen Ungunsten gegeben. Für den gigantischen Vorwurf präsentiert er aber weiterhin keine Belege. Sein Sprecher Sean Spicer sagte lediglich vage, der Präsident stütze sich auf "Studien und Belege, die Menschen ihm gebracht haben".

Frankreich/Geschäftsklima Jan 106 (Dez: 106)

Australien 4Q Verbraucherpreise +0,5% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,7%)

Australien 4Q Verbraucherpreise +1,5% gg Vorjahr (PROGNOSE: +1,6%)

Südkorea BIP 4Q +0,4% gg Vorquartal, +2,3% gg Vorjahr

Südkorea BIP 4Q PROGNOSE +0,3% gg Vorquartal, +2,2% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2016 +2,7% gg Vorjahr

Taiwan BIP 4Q +2,58% gg Vorjahr (PROG +2,5%)

Taiwan BIP 4Q +0,47% gg 3Q

