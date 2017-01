Vorsichtig hatte Platin im gestrigen Handel (24.01.2017) über die psychologisch wichtige Marke von 1.000 US-Dollar geschaut. Sich darüber festsetzen konnte sich das Edelmetall freilich noch nicht. Aber was nicht ist, kann (muss) ja noch werden ... Und in der Tat befindet sich Platin derzeit in einer ausgesprochen starken Verfassung. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...