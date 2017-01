Zürich - Wie am World Web Forum heute gezeigt, ist die Schweizer Bevölkerung digital versiert und stets online. Die Schweizer verbringen täglich durchschnittlich acht Stunden und 48 Minuten an vier digitalen Geräten, davon nahezu zwei Stunden am Smartphone, 90 Prozent der Schweizer Konsumenten besitzen ein Smartphone. Die digitale Welt durchdringt alle Lebensbereiche der Verbraucher, sodass digitale Mobilität die neue Normalität ist. Der EY Digital Nations Studie zufolge sind die Schweizer stets online. So nutzen sie ihre Smartphones/Tablets in öffentlichen Transportmitteln (89 Prozent zumindest gelegentlich), in Einkaufszentren (74 Prozent), sobald sie aufwachen (66 Prozent bejahten dies), bevor sie zu Bett gehen (63 Prozent bejahten dies) und sogar im Bad oder auf der Toilette (63 Prozent zumindest gelegentlich).

Die Schweiz belegt unter den europäischen Ländern den fünften Platz im so genannten Networked Readiness Index (NRI). Dieser Index misst die Möglichkeiten eines Landes, die sich mit der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) bietenden Chancen zu nutzen. Neben Sicherheit, Stabilität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit bietet die Schweiz auch eine erstklassige digitale Infrastruktur: 91 Prozent der Haushalte haben Internetzugang. «Die hohe digitale Netzwerkbereitschaft in der Schweiz bestätigt, dass wir das Potenzial haben, zu einem führenden digitalen Hub in Europa zu werden», so Marcel Stalder, CEO von EY Schweiz.

Digitale Bereitschaft der Konsumenten

Für die meisten Verbraucher ist das Smartphone das Gerät der Wahl und wird für einfache Interaktionen unterwegs genutzt. Das Gerät ist einfach zu bedienen, allzeit griffbereit und ermöglicht die Nutzung verschiedenster Kanäle - ein Erlebnis, das die Schweizer Konsumenten beim Kontakt mit Unternehmen zunehmend erwarten. Der Ausbau der integrierten Zahlungsmöglichkeiten ist ein weiterer Schlüsselfaktor, der bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses zu berücksichtigen ist.

Weiter stellte sich bei der Umfrage heraus, dass die Schweizer starke Nutzer der sozialen Medien sind. So nutzen 98 Prozent der Bevölkerung mindestens eine soziale Medienplattform. Demnach sind die sozialen Medien nach wie vor ein wichtiger Kanal für Firmen, um mit bestehenden Kunden zu kommunizieren und neue Kunden zu gewinnen. Im Gegensatz dazu ist der Schweizer Markt für Wearables und Smartuhren noch relativ unerschlossen, obwohl 32 Prozent bzw. 24 Prozent der Umfrageteilnehmer sie entweder sehr oder ziemlich ansprechend finden.

Die Studie zeigt, dass die Schweizer die ihnen zur Verfügung stehenden digitalen Technologien und Möglichkeiten ganz klar zu ihrem Vorteil nutzen. Digitale Ressourcen fördern die Produktivität und ermöglichen soziale Kontakte. Diese Entwicklung hat aber auch ihre Schattenseiten: Zu den unbeabsichtigten Folgen gehören das Gefühl der Abhängigkeit vom Smartphone oder Tablet (21 Prozent der Umfrageteilnehmer machten diese Aussage), das Gefühl, von der schieren Menge von nur einen Klick entfernten Informationen erdrückt zu werden (23 Prozent), sowie negative Auswirkungen in Form von Stress und Schlafstörungen (25 Prozent bzw. 26 Prozent).

Digitale Bereitschaft des Staats

Der Staat kann bei der Schaffung der schweizerischen digitalen Marke eine wichtige Rolle einnehmen, der Begriff hierzu ist digitale Vertrauenswürdigkeit. Die Cybersicherheit muss im Mittelpunkt einer solchen Marke stehen und könnte das Herzstück des digitalen Leistungs- und Wertversprechens der digitalen Schweiz bilden. Gemäss der EY-Umfrage sind 33 Prozent ...

