Pressmeddelande 2017-01-25 C-RAD publicerade en pressrelease kl 08.30, tisdag den 24 januari. Bolaget har beslutat att komplettera den pressreleasen med ytterligare bakgrundsinformation.



Patent- och marknadsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd avseende Beamoculars överklagande i patenttvisten mellan Beamocular och C-RAD. Patent och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt dömde till C-Rads fördel och bekräftade C-RADs rättigheter till patentet för bolagets innovation benämnd "Patient Monitoring Radiation Machines" i sitt domslut den 27 oktober, 2016. Beamocular lämnade därefter in ett överklagande. Prövningstillstånd beviljas i de flesta överklaganden av patenttvister, men indikerar i sig inte något vad gäller det slutliga utfallet efter den kommande prövningen vid Patent- och marknadsöverdomstolen.



Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att pröva målet baserat på samma material som vid Patent och Marknadsdomstolen. C-RAD har inga uppgifter om ytterligare omständigheter som kan komma att påverka förutsättningarna för ett positivt domslut också i nästa instans.



Bakgrunden till tvisten avser rättigheterna till en patentfamilj (en patentansökan och ett patent) avseende en uppfinning benämnd "Patient Monitoring Radiation Machines" vars uppfinnare Kristofer Maad genom hans nuvarande arbetsgivare, bolaget Beamocular, till vilket han har överfört sin patenträtt, hävdar att innovationen inte ägs av eller har blivit överförd till C-RAD Positioning AB. Kristofer Maad var tidigare anställd av C-RAD men lämnade bolaget i september 2014.



C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala.



För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com



