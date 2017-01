Zürich - Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index ist die Anzahl der Stellenangebote im Jahresvergleich (Januar 2016 - Januar 2017) um 33,6% gestiegen. Dies ist der beste Start ins neue Jahr im Jahresvergleich seit der Einführung des Index im Jahr 2012, nahezu dreimal so hoch wie der Durchschnittswert in diesem Zeitraum. Die Anzahl der Stellenangebote in der Schweiz ist dagegen zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 leicht gesunken (-1,3%), was für den saisonbedingten Rückgang in diesem Zeitraum typisch ist.

In den folgenden Sektoren wurde die stärkste Zunahme an ausgeschriebenen Stellen im Monatsvergleich (Dezember 2016 - Januar 2017) erzielt:

Nicolai Mikkelsen, Direktor bei Michael Page, kommentiert: "In den Bereichen Pharma, Medizintechnik und Biotech, Finanztechnologie, digitales Marketing, Verkauf, Compliance, Audit und Risiko herrscht bereits eine starke Nachfrage nach Spezialisten; auch Interimsmanager ...

