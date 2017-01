An der Wall Street lief der technologielastige Nasdaq 100 gestern Abend auf ein neues Rekordhoch, der Dow Jones versuchte sich an einem neuen Anlauf Richtung 20.000. Vorgaben, die den DAX heute Früh nach fester Vorbörse gleich mit einer Kurslücke nach oben in den Handel schickten, die nahe an dem bisherigen Jahreshöchststand (11.692 Punkte) heranführte. Das provozierte den Versuch, sich nach oben abzusetzen - und der gelingt zur Stunde. Warum?

Aus rein technischen Gründen. So simpel kann das manchmal sein. Denn nein, der Euro drehte zum US-Dollar nicht wieder nach unten, was positive Impulse hätte schaffen können. Und der ifo-Index, auf den man gespannt wartet, war da noch nicht veröffentlicht, der kommt erst um 10 Uhr. Woran lag es also?

Wie Sie die Überflieger von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...