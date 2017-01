FMW-Redaktion

Nach dem langen Seitwärts-Geschiebe startet der Dax nun die Attacke auf das bisherige Jahreshoch. Schon im frühen X-Dax-Handel stellt der deutsche Leitindex den bisherigen Jahreshöchststand ein:

Getrieben ist die neuerliche Party durch die Aussicht auf das ganz große Infrastrukturprogramm, nachdem auch die Demokraten in den USA ein Volumen von einer Billionen Dollar anstreben - also grundsätzlich bereit sind, das Projekt zu unterstützen. Damit rückt der Fokus der Aktienmärkte wieder auf die Stimuli durch Trump - auch wenn der heute die Mauer zu Mexiko anordnen wird und seine Anti-Immigrationspolitik per Exekutiv-Order beginnt.

Die Vorgaben aus Asien positiv, vor allem der Nikkei beflügelt durch den schwächeren Yen und die Gewinne der US-Indizes, die mit Ausnahme des Dow Jones gestern neue Jahreshochs erklimmmen:

Shanghai ...

