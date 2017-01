NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA

Vedanta Resources plc ("Vedanta", LSE:VED) meldete heute die Preisfestsetzung für das Angebot an Anleihen im Gesamtnennbetrag von 1,0Mrd. US-Dollar in 6,375%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2022 (die "Anleihen").

Vedanta beabsichtigt den Nettoerlös aus dieser Anleiheemission in erster Linie zur Finanzierung seines Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden 9,50%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2018 ("2018-Anleihen") im Gesamtbetrag von 750.000.000 US-Dollar und seiner 6,00%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2019 ("2019-Bonds") im Gesamtbetrag von 1.200.000.000 US-Dollar sowie zur Rückzahlung weiterer bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden. Vedanta hat 2018-Anleihen im Betrag von ca. 370.868.000 US-Dollar und 2019-Anleihen im Betrag von 425.028.000 US-Dollar zum Kauf erhalten und angenommenen (davon ausgeschlossen sind 2018-Anleihen im Betrag von 227.000 US-Dollar und 2019-Anleihen im Betrag von 200.000 US-Dollar, die weiterhin dem Zuteilungsschlüssel [Guaranteed Delivery Procedures] unterliegen).

Mit dieser Transaktion hat Vedanta proaktiv einen Teil seiner Anleihen mit Fälligkeit 2018 und 2019 refinanziert und die durchschnittliche Laufzeit der Schuldtitel verlängert.

Vedanta verzeichnete ein starkes Interesse von Anlegern an den Angeboten und diesen Anleihen. Dies macht den Zugang des Unternehmens zu den Kapitalmärkten und die ihm zur Verfügung stehende breite Palette an Refinanzierungsquellen deutlich. Hierbei handelt es sich um die größte, in einer einzigen Tranche erfolgende G3-Hochzins-Anleiheemission aus Asien (ohne Japan) seit dem Jahr 2015.

Tom Albanese, Chief Executive Officer, kommentierte: "Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer Finanzstrategie, die auf eine Verlängerung der Laufzeiten, Optimierung des Bilanz und Schaffung von Mehrwert für alle Anspruchsberechtigten abzielt. Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach diesen Anleihen, die wir in alle wichtigen Märkten verzeichnen konnten.

Die Anleihen werden im Rahmen eines privaten Angebots an qualifizierte institutionelle Käufer (Qualified Institutional Buyers) im Sinne der Vorschrift Rule 144A des US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") und außerhalb der USA gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft. Das Angebot wird voraussichtlich am 30. Januar 2017 schließen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Barclays, Citigroup, J.P. Morgan und Standard Chartered Bank (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers und Joint Bookrunners.

Die Anleihen werden voraussichtlich am Stichtag von Moody's ein "B3"-Rating und von S&P ein "B+"-Rating erhalten. Vedanta beabsichtigt die Anleihen an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (der "SGX-ST") zuzulassen. Die Zulassung der Anleihen zur offiziellen Liste der SGX-ST sollte nicht als ein Hinweis auf die Vorzüge des Angebots, des Unternehmens Vedanta oder der Anleihen angesehen werden.

Stabilisierung FCA/ICMA

Über Vedanta Resources plc

Vedanta Resources plc (LSE: VED) ist ein global diversifiziertes Unternehmen, das in den Bereichen Öl Gas, Metalle und Bergbau sowie kommerzielle Stromerzeugung aktiv ist. Die Betriebe von Vedanta Resources plc befinden sich hauptsächlich in Indien mit zusätzlichen Standorten in Sambia, Australien, Südafrika, Liberia und Namibia. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 70.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Vedanta Resources plc finden Sie auf der Unternehmens-Website unter www.vedantaresources.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 21E der aktuellen Fassung des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 und unterliegen dem dadurch geschaffenen Safe Harbour. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen gemachten Angaben abweichen. An den Wörtern "erwarten", "antizipieren", "projizieren", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken sind zukunftsgerichtete Aussagen zu erkennen. Auch wenn das Unternehmer der Überzeugung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich solche Erwartungen als richtig herausstellen werden. Außerdem beruhen die Schätzungen künftiger operativer Ergebnisse auf dem aktuellen Zustand der Geschäfte des Unternehmens, der Änderungen unterliegt. Unwägbarkeiten entstehen für das Unternehmen durch das Verhalten der Finanz- und Metallmärkte, darunter die London Metal Exchange, durch Zins-, Wechselkurs- und/oder Metallpreisschwankungen, durch die künftige Integration von übernommenen Unternehmen und durch zahlreiche weitere Faktoren auf nationaler, regionaler oder globaler Ebene, darunter solche politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher, wettbewerbsbezogener oder regulatorischer Natur. Diese Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Haftungsausschluss:

Diese Bekanntgabe ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung, ob direkt oder indirekt, in den USA bestimmt. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß des Securities Act oder bundestaatlicher Wertpapiergesetze in den USA registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA würde mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt, das detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthielte. Vedanta beabsichtigt nicht, die Wertpapiere in den USA oder einem anderen Rechtsgebiet zu registrieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Anleihen dar und soll kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einem Rechtsgebiet darstellen, in dem ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Art ungesetzlich wäre.

Ein Wertpapier-Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Besitz von Wertpapieren dar und kann von der vergebenden Ratingagentur jederzeit revidiert, ausgesetzt oder widerrufen werden.

Diese Anleihen werden nur Personen angeboten, die (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten mit Bezug zu Investitionen haben, die in den Anwendungsbereich des Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der aktuellen Fassung, die "Financial Promotion Order") fallen, (ii) Personen sind, die in den Anwendungsbereich des Artikel 49 Abs. (2)(a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit etc.) der Financial Promotion Order fallen, (iii) die außerhalb Großbritanniens sind, oder (iv) Personen sind, denen zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung, Investitionsgeschäfte (im Sinne von Paragraf 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren vorzunehmen, unterbreitet oder zugeleitet werden kann (alle solche Personen werden im Folgenden "Relevante Personen" genannt). Diese Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen unternommen.

Diese Bekanntgabe sollte nicht als Werbung, Einladung, Angebot, Verkauf oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren, sei es als Privatplatzierung oder öffentliches Angebot, in Indien betrachtet werden. Die Anleihen werden in Indien weder angeboten noch verkauft und wurden in Indien nicht mittels eines Angebotsdokuments oder anderer Dokumente oder Materialien mit Bezug zu den Anleihen direkt oder indirekt einer Person oder der Öffentlichkeit in Indien angeboten oder an diese verkauft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

