BERLIN (Dow Jones)--Nach der angekündigten Kanzlerkandidatur von Martin Schulz (SPD) macht sich bei den Sozialdemokraten offenbare Begeisterung breit. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sah Euphorie in der SPD, und SPD-Generalsekretärin Katarina Barley lobte Schulz als ganz anderen Typen als den bisherigen Parteichef Sigmar Gabriel.

"Martin Schulz ist wirklich sehr beliebt in der SPD", sagte Dreyer am Mittwoch im Radiosender SWR-Info. "Es gibt eine große Euphorie." Gabriels Verzicht auf die Kandidatur sei richtig gewesen, sie habe ihn zwar immer "sehr, sehr geschätzt", jedoch sei Gabriel in der Partei immer umstritten gewesen. "Aber um eine Wahl wirklich gewinnen zu können, braucht man die ganze Partei hinter sich - und das wird Martin Schulz so erleben", erklärte Dreyer.

Schulz will sich am Mittwoch der Bundestagsfraktion seiner Partei vorstellen. Die Abgeordneten kommen dazu am Morgen zu einer Sondersitzung zusammen. Wie Gabriel am Dienstagabend bekanntgab, hat sich das SPD-Präsidium bereits einstimmig hinter seinen Vorschlag gestellt und sich für Schulz als neuen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Gabriel will ins Außenamt als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier wechseln, der als Bundespräsident gesetzt ist. Neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries werden.

Wahlkampf ohne Koalitionsaussage

Die Strategie für eine mögliche Koalition mit Linken und Grünen nach der Bundestagswahl ließ die SPD-Generalsekretärin offen. "Es wird der erste Bundestagswahlkampf sein, wo keine Partei vorher eine Koalitionsaussage trifft", erklärte Barley. Dieses mal stehe "jede Partei für sich", und das sei gut für die SPD.

Juso-Chefin Johanna Uekermann lobte Schulz bei SWR-Info als "der richtige Kandidat in der jetzigen Zeit". Schulz habe "die Themen auf dem Schirm", die junge Leute umtrieben. "Der kann auf jeden Fall Merkel schlagen."

Barley sagte, für Gabriel sei der Verzicht "keine einfache Entscheidung" gewesen, weil er "mit Leib und Seele Parteivorsitzender" sei. Zugleich lobte sie ausdrücklich die menschlichen und politischen Eigenschaften des ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Schulz. "Martin Schulz ist jetzt noch einmal ein ganz anderer Typ: Er ist Rheinländer, er ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch", sagte sie. Andererseits habe er "diese wahnsinnige Erfahrung auf der internationalen Bühne, die so wichtig ist wie nie zuvor".

Zurückhaltung bei Linken und Grünen

Aus der CDU wurde die Entscheidung beim momentanen Koalitionspartner SPD hingegen kritisch beurteilt. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn nannte die Nominierung von Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten eine "Sturzgeburt". Gabriels Verzicht sei "ein Zeichen für das Durcheinander in der SPD", sagte der Finanz-Staatssekretär im Deutschlandfunk. Außerdem sei völlig unklar, was Schulz für Deutschland wolle.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sah in der Kanzlerkandidatur von Schulz keine klare Positionierung der SPD für ein rot-rot-grünes Bündnis. Die SPD habe schon vor der letzten Bundestagswahl eine Große Koalition abgelehnt, sie dann aber doch geschlossen, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Insofern werde er die SPD weiter an ihren Taten messen, "denn Worte habe ich genug gehört." Nötig sei aber ein Politikwechsel in Deutschland und Europa.

Die Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, äußerte sich in dem Sender zurückhaltend über die Kandidatur von Schulz. Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie noch nicht sagen, ob sich durch die Entscheidung der SPD etwas ändere. Die innenpolitische Agenda des bisherigen Europapolitikers Schulz sei noch nicht erkennbar.

