BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die geplante Pkw-Maut gegen Kritik aus dem Ausland verteidigt. Es gebe einen Systemwechsel, aber keine einseitige Belastung ausländischer Fahrzeuge, betonte er im ARD-Morgenmagazin.

Dobrindt rief Österreich, auf dessen Initiative in Brüssel mehrere Staaten zusammenkommen, die gegen die Mautpläne sind, zu "Fairness" auf. Österreich selbst habe schließlich seit 20 Jahren eine funktionierende Maut. "Es wäre an der Zeit, dass Österreich mehr Gelassenheit zeigt und mit der Maut-Maulerei aufhört", verlangte der deutsche Verkehrsminister deshalb.

Das Bundeskabinett will am Vormittag das nach Verhandlungen mit Brüssel geänderte deutsche Maut-Modell billigen. Mehrere deutsche Nachbarstaaten sehen den Kompromiss, dem die Europäische Kommission zugestimmt hat, aber nach wie vor als diskriminierend an.

