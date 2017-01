Am Dienstag ist die Kauflaune bei den deutschen Anlegern zurückgekehrt. Zumindest MDAX und SDAX stiegen auf neue Allzeithochs. Der DAX notierte zwar auch im Plus, aber hier ist das Allzeithoch noch nicht in greifbarer Nähe. Dafür aber die 11.600 Punkte-Marke. Er schloss nur knapp darunter. Alle Details hier von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.