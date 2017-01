Gold in USD Rückblick: Die am 16.Dezember angekündigte Erholung bzw. Rally hat sich seit dem Jahreswechsel klar und eindeutig ihren Weg am Goldmarkt gebahnt. So konnte der Goldpreis vom Tief bereits fast 100 USD zulegen, ohne dass es bislang zu einem nennenswerten größeren Rücksetzer gekommen wäre. Vielmehr schieben sich die Notierungen fast täglich wieder ein paar Dollar weiter nach oben. Sowohl die 50-Tagelinie (1.182 USD) als auch die psychologisch runde Marke von 1.200 USD wurden relativ problemlos überwunden. An der 38,2%-Fibonacchi Retracement Marke (1.219 USD), bezogen auf die gesamte Abwärtsbewegung ab Ende Juli bis Mitte Dezember, hat sich der Goldpreis nun aber seit gut einer Woche etwas festgelaufen. Gold in USD Monatschart: Auf seinem arithmetischen Monatschart scheint der Goldpreis weiter in die Spitze eines riesigen Dreiecks hineinzulaufen. Demnach wäre in diesem Frühjahr unterhalb von 1.300 USD zunächst ein Ende der laufenden...

