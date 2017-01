Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ampeln an den europäischen Aktienmärkten stehen auf Grün: Gute Vorlagen von den Auslandsbörsen treiben die europäischen Kurse am Mittwoch weiter nach oben. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf das neue Jahreshoch von 11.725 Punkten. MDAX und SDAX liegen weiter stramm auf Rekordkurs. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,1 Prozent auf 3.317 Punkte an.

"Die Stimmung profitiert von den guten Konjunkturaussichten", so ein Händler mit Blick auf die starken Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag. Sollte nun auch der ifo-Index überzeugen, seien weitere Gewinne drin, heißt es am Markt. Dann sei über den Tag hinaus ein Test der 12.000er Marke möglich. Volkswirte rechnen mit einem weiteren Anstieg des ifo auf 111,3, wobei sich sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen weiter verbessert haben sollten.

"Es sieht ganz nach einer Wiederaufnahme des Trump-Trades aus", sagt ein Händler. Die Risikobereitschaft nehme weltweit wieder zu. In den USA hätten konjunkturabhängige Titel den Aufschwung angeführt und gute Exportdaten aus Japan unterstrichen das günstige Bild.

Dt. Bank von Börsenplänen für die Vermögensverwaltung gestützt

Im DAX werden die Gewinner von Deutscher Bank angeführt. Der Kurs steigt um 2,6 Prozent auf 18,81 Euro. Als aktuellen Kurstreiber machen Händler die Konkretisierung der Pläne über einen Börsengang ihrer Asset-Management-Sparte aus. "Bisher waren das nur warme Gedanken, jetzt konkretisiert sich das Bild", sagt ein Händler mit Blick auf entsprechende Medien-Berichte zur Zukunft der Vermögensverwaltung. Die Bank werde am 2. Februar Geschäftszahlen vorlegen. Dann könnte sie ein Strategie-Update vorlegen, in dessen Rahmen dann auch Details zum Börsengang zu erwarten seien.

Santander stehen mit einem Plus von 4,2 Prozent noch besser da. Händler sprechen von "sehr guten" Quartalszahlen. In Europa führt der Banken-Index mit 1,8 Prozent Plus die Gewinner bei den Sektoren an. Allerdings geben Intesa San Paolo um weitere 3,1 Prozent nach. Intesa hat bestätigt, dass die Bank an einem Einstieg in den Versicherungskonzern Generali interessiert ist. Generali steigen um weitere 2,3 Prozent.

Rohstoff-Aktien wieder sehr fest

Erneut im Blick stehen auch die Rohstoff-Aktien, deren Index um 1,3 Prozent steigt. Sie hatten bereits am Dienstag den Aufschwung in Europa angeführt. In Sydney stieg der australische Sektor Metal & Mining am Morgen um 2,4 Prozent auf den höchsten Stand seit August 2014.

Alcoa hat gute Geschäftszahlen vorgelegt und erwartet nun auch bei Aluminium höhere Preise und Auslieferungen. Marktteilnehmer erwarten aber auch darüber hinaus weiter steigende Rohstoffpreise: "Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage schließt sich zunehmend", sagt ein Händler.

Ins Bild passe, dass der weltgrößte Bergwerkskonzern BHP-Billiton die Kupferproduktion im laufenden Jahr um 2 Prozent drosseln will, die Aktie zieht in London um 1,7 Prozent an. Der Kupferpreis stieg am Vorabend an der CME mit 2,73 US-Dollar pro Pfund auf den höchsten Stand seit Ende Mai 2015. Die Analysten von Jefferies halten einen Kupferpreis von 3 Dollar für möglich, sollten die Beschäftigten von BHP-Billiton die Kupfermine Escondida länger bestreiken. Escondida sei nicht die einzige Kupfermine, der ein Streik drohe, so Jefferies. Im weiteren Jahresverlauf drohten latent Unterbrechungen der Produktion.

Novartis von Aktienrückkaufprogramm gestützt

Licht und Schatten macht ein Händler bei den Geschäftszahlen von Novartis aus. Im vierten Quartal habe der Umsatz die Erwartungen erfüllt, der operative Gewinn sie dagegen verfehlt. Die Dividende enttäuscht. Trotzdem steigt der Kurs um 1,7 Prozent. Händler verweisen auf das Aktienrückkaufprogramm. Der Pharmakonzern will bis zu 5 Milliarden US-Dollar dafür aufwenden. Logitech gewinnen 14 Prozent. Der operative Gewinn liegt mit 99 Millionen US-Dollar um fast ein Viertel über der Konsensprognose. Auch der Ausblick wird positiv beurteilt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.317,14 1,09 35,61 0,81 Stoxx-50 3.027,25 1,12 33,47 0,55 DAX 11.728,18 1,15 133,24 2,15 MDAX 22.878,36 0,74 167,35 3,11 TecDAX 1.841,60 0,56 10,29 1,65 SDAX 9.838,99 0,60 59,02 3,36 FTSE 7.197,88 0,66 47,54 0,77 CAC 4.878,95 1,01 48,92 0,34 Bund-Future 162,21% -0,39 -1,18 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0726 +0,10% 1,0715 1,0754 +2,0% EUR/JPY 121,9082 +0,04% 121,8602 121,82 -1,3% EUR/CHF 1,0731 -0,08% 1,0740 1,0745 +0,2% EUR/GBP 0,8564 -0,04% 0,8574 1,1639 +0,5% USD/JPY 113,66 -0,07% 113,74 113,27 -2,8% GBP/USD 1,2525 +0,25% 1,2493 1,2516 +1,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,80 53,18 -0,7% -0,38 -3,4% Brent/ICE 54,99 55,44 -0,8% -0,45 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,39 1.209,30 -0,5% -5,91 +4,5% Silber (Spot) 17,01 17,11 -0,6% -0,10 +6,8% Platin (Spot) 990,15 997,50 -0,7% -7,35 +9,6% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,5% ===

