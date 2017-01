Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte im frühen Handel deutlich fester. Damit setzt der SMI den freundlichen Trend vom Vortag fort, wobei der Schweizer Leitindex auf neue Rekordstände an der Wall Street und ebenfalls positive Vorgaben aus Asien bauen kann. In den USA stimmte eine Reihe von Gewinnmeldungen positiv sowie ein Anstieg im Rohstoffsektor, nachdem Donald Trump die Wiederaufnahme zweier umstrittener Pipeline-Projekte angeordnet hatte.

Gleichzeitig scheint sich unter Anlegern ein wenig die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten zu lichten - in den vergangenen Tagen der grösste Stolperstein für die Börsen weltweit. Die Marktteilnehmer hofften nun auf eine Fortsetzung der Trump-Rally, die die Märkte nach den Wahlen in den USA seit Anfang November kräftig angetrieben hatte, heisst es. Hierzulande stehen am Mittwoch Unternehmenszahlen im Fokus - allen voran jene von Novartis.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,90% höher bei 8'320,51 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,89% auf 1'327,66 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,80% auf 9'083,86 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 24 im Plus, fünf im Minus und Sonova unverändert.

Anders als vorbörslich erwartet tendieren die schwergewichtigen Novartis (+1,5%) deutlich fester. Der Pharmakonzern hat ein schwieriges Geschäftsjahr ...

