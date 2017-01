Zürich - Chinesische Investoren drängen weiter mit Macht auf den europäischen Markt. Im vergangenen Jahr haben sie in der Schweiz sowie in ganz Europa jeweils so viele Akquisitionen getätigt wie nie zuvor, wie die jährliche Auswertung des Beratungsunternehmens EY zeigt. In Europa kauften oder beteiligten sie sich an 309 Unternehmen, in der Schweiz gab es elf Zukäufe beziehungsweise Beteiligungen. Damit stieg die Zahl der Akquisitionen in Europa um knapp die Hälfte, in der Schweiz hat sich die Zahl mehr als verdoppelt.

Auch das Transaktionsvolumen ist sprunghaft gestiegen: In Europa tätigten chinesische Unternehmen im vergangenen Jahr Zukäufe im Wert von 85,8 Milliarden US-Dollar nach einem Volumen von 30,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015. In der Schweiz entfallen über 44 Milliarden auf die Syngenta-Transaktion wodurch das Transaktionsvolumen auf 45,8 Milliarden im Gesamtjahr stieg, im 2015 waren es noch 4,0 Milliarden US-Dollar gewesen.

Schweiz auf Rang sechs der beliebtesten Investitionsziele

Mit 68 getätigten Akquisitionen bleibt Deutschland in Europa das bevorzugte Investitionsziel chinesischer Unternehmen. Auf dem zweiten Platz steht Grossbritannien mit 47 Akquisitionen, gefolgt von Frankreich, Italien und den Niederlanden. Dahinter auf Rang sechs folgt bereits die Schweiz, drei Plätze weiter vorne als im Vorjahr. Aufgrund der Syngenta/ChemChina-Transaktion liegt das Zielland Schweiz bei der Transaktionssumme klar vorn. Deutschland folgt mit 12,6 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Rang, Grossbritannien mit 9,6 Milliarden US-Dollar auf dem dritten.

Wie stark das Interesse chinesischer Unternehmen an Europa gestiegen ist, zeigt der Zehn-Jahres-Vergleich: Im Jahr 2007 wurden europaweit nur 51 Transaktionen gezählt - seitdem haben sich die Aktivitäten chinesischer Unternehmen in Europa vervielfacht. «Das Interesse chinesischer Unternehmen an Zukäufen in Europa ist weiter enorm. Die chinesischen Investoren sind bereit, auch hohe Summen zu bezahlen, um auf diesem Weg neue Geschäftsfelder zu erschliessen und sich stärker im High-Tech Segment zu positionieren», beobachtet Ronald Sauser, Leiter M&A bei EY Schweiz.

Politischer Gegenwind - Transaktionen werden schwieriger

Allerdings hat die starke Transaktionstätigkeit chinesischer Unternehmen in der Zwischenzeit für Bedenken bei Verbänden und in der Politik geführt. Wiederholt wurde kritisiert, dass vor allem chinesische Staatsunternehmen ...

