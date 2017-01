Kräftigen Verkaufsdruck auf die deutschen Bund-Futures löst die neue konjunkturgetriebene Risikofreude an den Aktienmärkten aus. Der Bund-Future bricht auf ein Fünfwochentief unter die wichtige Unterstützung von 162,30 Prozent. Der langlaufende Buxl-Future hält sich noch so gerade an der korrespondierenden Unterstützung bei 165,70 Prozent. Sollte sie fallen, rechnen Händler mit kräftigem Druck auf die 10- bis 30-jährigen Bundesanleihen.

Als ein fundamentaler Auslöser werden Aussagen von EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger ausgemacht, die ein Ende des Anleihekaufprogramm sieht. Es sei das erste Mal, dass ein Mitglied des EZB-Direktoriums andeute, dass die Tage des Quantitative-Easing-Programms gezählt sein könnten, heißt es.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 9.45 Uhr 42 Ticks auf 162,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,49 Prozent und das -tief bei 162,04 Prozent. Der BOBL-Futures verliert 11 Ticks auf 133,00 Prozent, für die langlaufenden Buxl-Futures geht es sogar 90 Ticks auf 165,90 Prozent.

