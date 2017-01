Zürich - Der Optimismus der Schweizer Finanzanalysten hinsichtlich der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate ist im Januar das fünfte Mal in Folge gestiegen und steht neu bei 18.5 Punkten. Dies ergab die Finanzmarkt-Umfrage zur Stimmung von Finanzmarktanalysten in der Schweiz, die im Januar erstmals von der Credit Suisse und CFA Society Switzerland durchgeführt wurde. Auch die Aktienmarkterwartungen der befragten Analysten sind im Januar deutlich gestiegen und lagen für den Schweizer Markt erstmals seit Oktober 2015 wieder über 60 Punkten. In der Vergangenheit waren solch hohe Erwartungen an Aktienkurse in der Schweiz oftmals von sinkenden statt steigenden Kursen gefolgt.

Im Januar wurden die Finanzanalysten zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der CFA Society Switzerland befragt. 74.1% der Befragten rechnen damit, dass sich die Schweizer Konjunktur in den kommenden sechs Monaten weder beschleunigen noch verlangsamen wird. 22.2% gehen von einer Beschleunigung aus und nur 3.7% von einer Verlangsamung. Es resultiert ein Saldo von 18.5 Punkten (Differenz: positiv minus negativ) für die erwartete kurzfristige Konjunkturdynamik, welche sich damit das fünfte Mal infolge aufhellt. Auch mittelfristig rechnen die Analysten mit einer anziehenden Konjunkturdynamik. Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem jährlichen BIP-Wachstum von 1.4% in 2017 und 1.6% in 2018. Die Überzeugung, dass die Inflationsrate in der Schweiz im kommenden halben Jahr steigen wird, war im Januar 2017 so gross wie noch nie seit Beginn der Finanzmarkt-Umfrage im Jahr 2006. Die Analysten rechnen also klar mit einem Anstieg der Inflationsrate gegenüber derzeit 0.0%. Im Jahr 2017 erwarten die Befragten eine durchschnittliche jährliche Teuerungsrate von 0.3%: dies wäre die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...