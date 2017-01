Kolumne von Marius Hoerner. Ruhig ist es am KMU Markt geworden. Von Neuemissionen ist weit und breit nichts zu sehen, die Kurse der meisten Anleihen bewegen sich in ruhigem Fahrwasser und der Großteil an Pleiten, Pech und Pannen scheint abgearbeitet. Das kann man als deutliches Indiz für eine Konsolidierung und Bodenbildung werten. Oder als die Ruhe im Auge des Taifun.

Fakt ist, dass es in 2017 und 2018 zahlreiche Fälligkeiten gibt. Bei wenigen Emittenten ist damit zu rechnen, dass die Anleihe abgelöst wird und die weitere Finanzierung über Banken erfolgt. In den meisten Fällen ist eine Neuemission geplant.

Das kann funktionieren wie die Beispiele Karlsberg und Underberg zeigen. Wenn die bisherigen Anleihen aber keine deutlich positive Performance gezeigt haben wird es schwierig werden die Gläubiger von einem erneuten Engagement zu überzeugen. Zumal, die Vergangenheit hat es bereits gezeigt, die meisten Emittenten davon ausgehen, dass sie sich deutlich günstiger refinanzieren können.

Botschaften angekommen?

Wenn man vorsichtig in den Markt hinein hört, kann man den Eindruck bekommen, dass die Botschaften, die der Markt sendet, bei den Schuldnern bisher nicht nachhaltig angekommen sind. Außerdem machen sich viele offenbar keine Gedanken darüber, dass die Zeit drängt. Sechs bis neun Monate sind schnell vorbei und wer in diesem Zeitraum refinanzieren muss und bisher keinen belastbaren Plan hat, kann sich schneller in einer unangenehmen Gläubigerversammlung wiederfinden als erwartet.

Aber vielleicht täuscht der Eindruck auch. Vielleicht sind die Botschaften angekommen und die Unternehmen bestens vorbereitet. Die nächsten 12 Monate werden allen Beteiligten Aufschluss darüber geben.

Neue Regularien

