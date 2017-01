Wien - Gestern herrschte ein reges Emissionsaufkommen sowohl am USD- als auch am EUR-Creditmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wells Fargo habe EUR 2 Mrd. mit 5J Laufzeit bei 3MLibor+50 BP (A2/ A/AA-) gepreist. Die NIBC Bank NV habe EUR 500 Mio. mit 5J Laufzeit bei MS+140 BP emittiert. Eine Subbenchmarkanleihe im Volumen von EUR 250 Mio. (Aaa/AAA/AA+) habe die Bank Nederlandse Gemeenten bei MS-11 BP platziert. Die Crédit Agricole plane einen Hypotheken-Covered Bond (CB) mit Soft Bullet-Struktur. Die Laufzeit sollte bei 8J und/oder 15J liegen und die erwarteten Ratings seien Aaa/AAA/AAA. Das Pricing für die EUR 600 Mio. (6J, Baa3/BB+/BBB-) Emission des portugiesischen Energiekonzerns EDP liege bei MS+158 BP. Imperial Brands habe eine Dualtranche (A: EUR 500 Mio., 4,5J, MS +55 BP; B: EUR 500 Mio., 8J, MS+90 BP) gepreist.

