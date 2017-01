Frankfurt - Heute sorgt die deutsche Finanzagentur (DFA) am europäischen Primärmarkt für Aufmerksamkeit, berichten die Analysten der Helaba.Die Aufstockung der 30-jährigen Benchmarkanleihe solle 1 Mrd. EUR einbringen - ein Ziel, das die DFA bei den vergangenen sieben Aufstockungen stets erreicht habe. Investoren könnten sich über eine deutlich gestiegene Rendite freuen. Nach 0,64% bei der letzten Auktion des Papiers im Oktober zeichne sich für heute eine Zuteilung im Bereich um 1,14% ab. Dies wäre der höchste Wert seit einem Jahr. Im Januar 2016 habe das deutsche Schatzamt Anlegern 1,18% bieten müssen. Informationen zu den Primärmarktaktivitäten der kommenden Woche kämen heute vonseiten des italienischen Tesoro. Die am Montag stattfindenden BTP- und voraussichtlich auch Floater-Auktionen würden das ohnehin bereits sehr umfangreiche Wochenvolumen weiter in die Höhe treiben. Bislang stünden darüber hinaus Deutschland, Frankreich und Spanien sicher als Emittenten fest.

