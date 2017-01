Frankfurt - Ein neuer ETF von BNP erweitert das Angebot an ETFs zu US-amerikanischen Unternehmen auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR H Capitalisation) (ISIN FR0013041530/ WKN A14Z68) bekämen Anleger die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die zum Large-Cap-Segment des US-Aktienmarktes gehören würden. Der Referenzindex sei in US-Dollar denominiert, jedoch sichere diese Anteilsklasse Wechselkursschwankungen zwischen Euro und US-Dollar ab. In den S&P 500 würden Unternehmen aufgenommen, die eine Marktkapitalisierung von USD 5,3 Milliarden übersteigen würden und deren Anteil am Streubesitz bei mindestens 50 Prozent liege. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index erfolge nach Marktkapitalisierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...