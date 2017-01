Frankfurt - Ein neuer ETF von UBS - UBS ETF - Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS (ISIN LU1484799769/ WKN A2AQ6D) - erweitert das Angebot an Themen-ETFs zur Nachhaltigkeit auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Anleger würden die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zu partizipieren. Die abgebildeten Anleihen seien von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone emittiert und in Euro denominiert. Um sich für den Referenzindex zu qualifizieren, müssten die Unternehmen ein ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen und den Kriterien der nachhaltigen Unternehmensführung entsprechen.

