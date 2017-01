Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen hat sich für eine deutliche Anhebung des Preises für CO2-Verschmutzungsrechte ausgesprochen. Auf der Handelsblatt Energietagung stellte er sich am Mittwoch in Berlin hinter Überlegungen aus Frankreich, einen Mindestpreis je Tonne Kohlendioxid von 20 Euro bis 2020 einzuführen. Der Europäische Emissionshandel (ETS) "liegt im Koma", sagte Teyssen in seiner Rede auf dem Branchentreffen. "Das schärfste Schwert der EU im Kampf gegen den Klimawandel bleibt stumpf."

Die volkswirtschaftlichen Kosten einer solchen Preiserhöhung für die Zertifikate hält der Eon-Chef für verkraftbar. Industriebetriebe und Energieversorger mit fossilen Kraftwerken würden aber zunächst extrem belastet. Derzeit kostet das Verschmutzungsrecht für eine Tonne CO2 lediglich rund 5 Euro.

Eon hat sich mit der Aufspaltung von seinen Kohle- und Gaskraftwerken getrennt, und es im neu gegründeten Versorger Uniper gebündelt.

Teyssen verlangte, genau wie Innogy-CEO Peter Terium am Vortag, die Abgabenlast auf Strom in Deutschland deutlich zu senken. Nur so könne Strom für die Bereiche Wärme und Mobilität gegenüber Öl und Gas attraktiv werden. Er forderte außerdem eine Reform der Ökostromförderung über die EEG-Umlage. "In Deutschland hat sich ein besonders frappierender Fehler eingeschlichen", erklärte Teyssen.

Der eigentlich sinkende Preis für grünen Strom werde durch die automatisch steigende EEG-Umlage ausgeglichen und damit für den Wärmemarkt und E-Autos zu teuer. Bei den Kunden sieht der Manager mittlerweile eine Belastungsgrenze erreicht, was die Akzeptanz der Energiewende insgesamt in Frage stellen könnte.

