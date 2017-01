BERLIN (Dow Jones)--Deutschland gehört im internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International zu den Ländern mit der geringsten Korruption in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Zusammen mit Großbritannien und Luxemburg rangiere Deutschland auf dem zehnten Platz von 168 untersuchten Ländern, teilte Transparency Deutschland am Mittwoch in Berlin mit.

Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkte (keine wahrgenommene Korruption) erreichte Deutschland demnach 81 Punkte. Im Vergleich zum letzten, 2014 erhobenen Korruptionswahrnehmungsindex ist das den Angaben zufolge eine Verbesserung um zwei Punkte und zwei Rangplätze. Als mögliche Ursache nannte Transparency, "dass Deutschland in den letzten zwei Jahren einige Hausaufgaben in Sachen Korruptionsbekämpfung zumindest teilweise erledigt hat".

So sei die UN-Konvention gegen Korruption ratifiziert worden, die Bestechung von Mandatsträgern sei strafrechtlich verschärft worden und es seien Karenzzeiten für Politiker in hohen Regierungsämtern gesetzlich festgelegt worden. Transparency verwies zudem auf das im November 2015 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Korruption und auf den Gesetzentwurf zur Korruption im Gesundheitswesen, der derzeit im Bundestag beraten werde.

Im Vergleich aller G20-Staaten belegt Deutschland demnach mit Großbritannien hinter Kanada den zweiten Platz; EU-weit ist Deutschland auf Platz fünf des Korruptionswahrnehmungsindex.

January 25, 2017

