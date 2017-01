Liebe Trader,

seit Jahresbeginn an konsolidiert das deutsche Aktienbarometer nach einer steilen Dezemberrally in einer engen Seitwärtsphase zwischen grob 11.481 und 11.692 Punkten seitwärts. Dabei dauert die Schieberphase nun fast vier Wochen an, und noch immer wurde kein größerer Impuls seitens der Marktteilnehmer gesetzt. Allerdings sind seit dem etwas tieferen Kursrückfall auf nahezu 11.400 Punkte in der Vorwoche deutliche Stabilisierungstendenzen durch die höheren Tiefs im Montagshandel zu erkennen und lassen auf einen möglicherweise schon tragfähigen Boden innerhalb der Seitwärtsphase des Dax-Index schließen. Besonders im nachbörslichen Handel zeigte sich das deutsche Aktienbarometer überraschend stark - ebenso die US-Indizes - und könnte nun bald mit einem Kursanstieg über die untergeordnete Abwärtstrendlinie, sowie das Kursniveau von 11.644 Punkten glänzen. Ein Ausbruch über die Jahreshochs von 11.692 Punkten dürfte allen Erwartungen nach weitere Kursgewinne bereithalten und macht ein Long-Investment gerade jetzt äußerst attraktiv.

Long-Chance:

Solange aber der Index noch innerhalb der aktuellen Handelsspanne zwischen 11.481 sowie 11.692 Punkten verweilt, werden noch keine größeren Kursbewegungen ausgerufen. Erst oberhalb der Jahreshochs dürfte sich eine anschließende Kaufwelle bis 11.800 bzw. 11.850 Punkte anschließen. Möglicherweise geht es sogar direkt auf 11.900 Zähler weiter rauf. Für eine leichte Eintrübung dürfte hingegen ein Bruch des Kursniveaus von rund 11.500 Punkten sorgen, in diesem Fall stünde einem Test der darunter liegenden Unterstützung bei 11.400 Punkten nur wenig im Wege. Größere Verkaufssignale ergeben sich allerdings erst darunter und sollten zunächst auf die 50-Tagelinie bei aktuell 11.278 Punkten abwärts führen. Im weiteren Verlauf wäre jedoch auch genauso ein Rückfall auf glatt 11.000 Punkte denkbar.

Wiederstände: 11.635 / 11.692 / 11.700 / 11.718 / 11.750 / 11.800

Unterstützungen: 11.535 / 11.481 / 11.400 / 11.380 / 11.350 / 11.278

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11.594 Punkte; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

