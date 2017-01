FMW-Redaktion

"Fake News" war gestern, das neue geflügelte Wort lautet "alternative Fakten". So gebraucht von der Beraterin Trumps, Kellyanne Conway, die im Interview mit "Meet the Press" den Sprecher Trumps verteidigte, der behauptet hatte, Trump habe bei seiner Amtseinführung "das größte Publikum angezogen, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt". Darauf erwiderte "Meet the Press"-Moderator Chuck Todd: "Alternative Fakten sind keine Fakten. Das sind Unwahrheiten" - bezugnehmend auf die Tatsache, dass bei Obamas Amtseinführung deutlich mehr Menschen der Zermonie beigewohnt hatten.

Kellyan Conway, Schöpferin des Begriffs "Alternative Fakten" und Beraterin Trumps Foto: Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Nun: solche Frechheiten wird es wohl bald nicht mehr geben bei US-Journalisten, ...

