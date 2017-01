Baierbrunn (ots) - Leuchtende Lippen lassen den Winterteint frischer aussehen - allerdings ist dafür eine besondere Pflege nötig. Denn gerade in der kalten Jahreszeit trocknet die dünne Lippenhaut schnell aus. "Lippenbalsam mit Bienenwachs wirkt entzündungshemmend, Sheabutter pflegt trockene Lippen, und Kamillenextrakt beruhigt", erläutert Anke Kunzendorf, Apothekerin aus Glauburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Vor dem Auftragen des farbigen Lippenstifts ist eine Intensivpflege wichtig, da eine Knallfarbe nur auf geschmeidigen Lippen gleichmäßig verteilt werden kann. Einmal pro Woche kann man die Lippen zudem mit einem sanften Spezialpeeling behandeln, um trockene Stellen zu entfernen. Vor dem Auftragen des Lippenstifts die Lippen erst mit einem farblich abgestimmten Konturenstift umranden. Dann verläuft die Farbe später nicht so schnell. Bei trockenen Lippen lieber zu cremigen Lippenstiften greifen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 B liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Sylvie Rüdinger Tel. 089 / 744 33 194 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de