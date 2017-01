Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 40,0 Euro auf 45,50 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt indessen unverändert bei "overweight"

Das Kursziel wurde aufgrund einer Prognosenerhöhung für das Betriebsergebnis (Ebit) für die Geschäftsjahre bis 2018/2019 erhöht, schreibt der Barclays-Analyst Vladimir Sergievskiy. In den vergangenen drei Monaten habe die voestalpine-Aktie rund ein Viertel ihres Werts zugelegt und damit gut performt. Das komplette Potenzial der Papiere müsse aber erst erkannt werden, schreibt der Experte.

Beim voestalpine-Gewinn je Aktie erwartet der Barclays-Analyst 2,84 Euro für 2016/17, sowie 3,67 bzw. 3,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2016/17, sowie 1,15 bzw. 1,21 Euro für 2017/18 bzw. 2018/19.

An der Wiener Börse notierten voestalpine am Mittwochvormittag mit plus 2,27 Prozent bei 40,75 Euro.

