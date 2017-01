London - Angesichts des soliden Trends bei den kurzfristigen Wirtschaftsaussichten in den USA, der diesbezüglichen Stabilisierung in den Schwellenländern und der moderaten Entwicklung in Europa dürften sich die europäischen Aktienmärkte als robust gegenüber den in Europa aufkommenden politischen Unsicherheitsfaktoren erweisen, so Viktor Nossek, Leiter Research von WisdomTree Europe.

Den vollständigen Artikel lesen ...