Der DAX ist deutlich im Aufwind. Größter Gewinner ist heute wieder einmal die Deutsche Bank. Das Institut will die Vermögensverwaltung "Deutsche Asset Management" zum Teil an die Börse bringen. "Wenn man an die Börse geht, kommt wieder Geld in die Kasse. Das ist gut für die Deutsche Bank", kommentiert Oswald Salcher von Flatex die Meldung. Außerdem geht es im Interview mit Moderator Marco Uome um die aktuelle Entwicklung beim DAX, beim Dow Jones und bei Alibaba.