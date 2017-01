FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 710 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 760 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1630 (1645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UBM PLC PRICE TARGET TO 765 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 628 (595) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 205 (180) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 345 (335) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 3700 (3650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRINITY MIRROR PRICE TARGET TO 110 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ZOOPLA PROPERTY PRICE TARGET TO 385 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (506) PENCE - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 7900 (7300) PENCE - CITIGROUP CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 425 (460) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 124 PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 545 (564) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 67 (74) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 718 (745) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 612 (665) PENCE - GOLDMAN CUTS HASTINGS GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 248 (214) PENCE - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 288 (325) PENCE - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 970 (1115) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1780 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 895 (885) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3142 (3035) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1238 (1185) PENCE - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 385 (370) PENCE - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 545 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 425 (480) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1060 (1070) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 578 (575) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 330 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 400 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - S&P GLOBAL CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1050 (1200) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 350 PENCE



