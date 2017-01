Zürich - BearingPoint, eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 622 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz um zehn Prozent auf ein neues Allzeithoch. Das Unternehmen verzeichnete auch im Neugeschäft einen Zuwachs um 13 Prozent, was die beschleunigte Geschäftsentwicklung unterstreicht. Das Wachstum von BearingPoint war zudem nachhaltig und profitabel, sodass weiterhin in zukunftsträchtige Bereiche investiert werden kann. Dazu gehören der Ausbau von Kundendienstleistungen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen digitales Ökosystemmanagement und Regulierungstechnologie, die Rekrutierung von Top-Talenten, die Entwicklung der Mitarbeiter, der verstärkte Fokus auf Innovationen und die globale Reichweite. Vor diesem Hintergrund bekräftigt BearingPoint sein Ziel von einer Milliarde Euro Umsatz bis 2020.

Geografische Reichweite ausgebaut

2016 erhöhte das Beratungshaus seine geografische Reichweite und eröffnete neue Büros in Singapur, Portugal, Rumänien und Tschechien. BearingPoint hat inzwischen 36 Niederlassungen in 22 Ländern und betreut zusammen mit seinem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in mehr als 75 Ländern.

Wachstumstreiber Technologie-Geschäft

Projekte mit Fokus auf Regulierung und Digitalisierung sowie das Technologie-Geschäft waren starke Wachstumstreiber. Alle Service Lines, Branchensegmente und Regionen wiesen positive Umsatztrends und solide Wachstumsraten auf. BearingPoint investierte 2016 stark in das digitale Ökosystemmanagement und seine Regulierungstechnologie und lancierte eine Reihe von Softwarelösungen.

Das Unternehmen erhielt mehrere Auszeichnungen und unterstrich damit seine Stärke bei erprobten Technologie-Paketen mit schneller Marktwirkung. ...

