Die Mutter Deutsche Telekom stellte soeben einen umfangreichen Kredit zur Verfügung, der für die nächsten Lizenz-Versteigerungen in den USA gedacht ist.



Unverändert laufen jedoch die Sondierungen mit SPRINT unter dem Dach von Softbank für eine Fusion. Softbank-Großaktionär Son sicherte Donald Trump Investitionen im Rahmen von 50 Mrd. Dollar zu. Uns interessiert, wo im Falle eines Deals dann T-Mobile US landet. Am Kursziel 20/21 € für die Deutsche Telekom halten wir vorerst fest.