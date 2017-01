EXCHANGE NOTICE 25 JANUARY 2017 BONDS



TRADING ENDS: 5 BONDS



Trading in the bonds below issued by Nordea Bank AB (publ) will end. The bonds will be traded for the last time on 25 January 2017.



Identifiers:



Trading code: NRDZ00G017 ISIN code: FI4000037791



Trading code: NRDZ000017T ISIN code: FI4000040712



Trading code: NRDZ0000U18 ISIN code: FI4000052832



Trading code: NRDZ068024 ISIN code: FI4000069398



Trading code: NRDZ0000F17 ISIN code: FI4000033964



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



* * * * * * * * * * * *



TIEDOTE 25.1.2017 LAINAT



KAUPANKÄYNTI PÄÄTTYY: 5 JOUKKOVELKAKIRJALAINAA



Kaupankäynti alla olevilla Nordea Bank AB (publ) liikkeeseenlaskemilla lainoilla päättyy. Lainat ovat kaupankäynnin kohteena viimeistä kertaa 25.1.2017.



Perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: NRDZ00G017 ISIN koodi: FI4000037791



Kaupankäyntitunnus: NRDZ000017T ISIN koodi: FI4000040712



Kaupankäyntitunnus: NRDZ0000U18 ISIN koodi: FI4000052832



Kaupankäyntitunnus: NRDZ068024 ISIN koodi: FI4000069398



Kaupankäyntitunnus: NRDZ0000F17 ISIN koodi: FI4000033964



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260