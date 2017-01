Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Leobersdorf (pts017/25.01.2017/11:00) - Der Industrie 4.0- und IIoT (Industrial Internet of Things)-Markt fordert eine starke Vernetzung von Steuergeräten, eine autonome, flexible und dezentrale Automatisierung sowie eine dynamische Anpassungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen. Immer mehr Unternehmen setzen dabei auf den Automatisierungsstandard IEC 61499. Das österreichische Softwarehaus nxtControl http://www.nxtcontrol.com freut sich über volle Auftragsbücher für seine durchgängige Automatisierungssoftware auf Basis der IEC 61499. Die Industrie befindet sich in einer beschleunigten Phase der Digitalisierung. Moderne Industrieanlagen und Gebäude werden dabei immer flexibler. Zukünftig werden alle Sensoren, Aktoren und Steuerungsgeräten einer Anlage miteinander kommunizieren und automatisiert Aufgaben flexibel managen. Das erfordert viel Intelligenz. "Alte" Technologien haben hier ausgedient. Immer mehr Unternehmen setzen dabei auf den Automatisierungsstandard IEC 61499. Die österreichische nxtControl ist weltweiter Technologieführer im Bereich Steuerungstechnik für verteilte Systeme auf Basis IEC 61499 und hat in den letzten 10 Jahren fast 15 Millionen Euro in diese Technologie investiert. Mit dem aspekt-/objektorientierten und von der Feld- bis zur Leitebene integrierten nxtONE, hat das Unternehmen eine Automatisierungssoftware entwickelt, die den Anforderungen des Industrie 4.0- und IIoT-Markts gerecht wird und selbst bei komplexen Anlagen eine effiziente und sichere Projektierung ermöglicht. Mit seiner Automatisierungssoftware bietet nxtControl eine Engineering-Lösung, mit der die Steuerungsintelligenz kompletter Anlagen sehr einfach per Drag-&-Drop auf mehrere Steuerungen verteilt wird. Die Querkommunikation wird voll automatisiert generiert. Das event-gesteuerte Abarbeitungsmodell der zugrundeliegenden IEC 61499 erleichtert die Einbindung der Feld- und Steuerungsebene in übergeordnete IT-Systeme oder Cloud-Applikationen. Ein nahtloser Daten-Highway von der Feld- bis in die Management-Ebene wird dabei realisiert. Die vollkommene Flexibilität erreicht man bei nxtControl durch die Trennung der Software von der Steuerungshardware. Enorme Kosteneinsparungen werden durch die Trennung der beiden Lebenszyklen erreicht. Für einen einfachen Umstieg von der alten zur neuen Technologie bietet nxtControl eine Hybridlösung für Steuerungstechnik nach IEC 61499 und IEC 61131. Volle Auftragsbücher Mit der nxtControl Software nxtONE verfügen immer mehr OEMs, Systemintegratoren und Maschinenbauer über ein topmodernes durchgängiges Engineering-System für dezentrale Steuerungen, das den modernen Anforderungen des Industrie 4.0- und IIoT-Marktes entspricht. Es wird sowohl für neue Konzepte als auch zur Modernisierung bestehender Steuerungsstrukturen eingesetzt. "Volle Auftragsbücher und eine weltweite Nachfrage nach unserer Technologie ist eine Bestätigung für den Umbruch des Automatisierungsmarktes in Richtung Industrie 4.0 und IIoT. In den letzten Monaten konnten wir wichtige strategische Neukunden gewinnen", freut sich Horst Mayer, CEO von nxtControl über die Veränderung des sehr langfristig orientierten Marktes. Über IEC 61499 Die internationale Norm für verteilte Systeme stellt die Grundlage für Automationslösungen mit verteilter Intelligenz dar. Im Engineering-Werkzeug wird die Steuerungslogik einer kompletten Anlage erstellt und dann einfach auf mehrere Steuerungen verteilt. Sie ermöglicht Lösungen, bei der die Kommunikationspfade zwischen den Steuerungen automatisch erstellt werden (Standard bei nxtControl). Die in der Norm definierte Interoperabilität, Portierbarkeit und Konfigurierbarkeit ermöglichen besonders flexible Automatisierungslösungen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage. So werden sowohl Engineering-Aufwand als auch die gesamten Lebenszykluskosten massiv reduziert. Über nxtControl GmbH / increasing engineering efficiency nxtControl entwickelt state-of-the-art Softwareprodukte für die Gebäude- und Industrieautomation. Das Unternehmen ist weltweiter Technologieführer im Bereich verteilter Steuerungssysteme nach IEC 61499 und objektorientiertem Engineering. Die Produkte der nxtControl reduzieren Engineeringkosten und ermöglichen Industrie 4.0 und IIoT Lösungen durch anpassungsfähige, verteilte und datendurchgängige Steuerungstechnik. Das dynamisch wachsende Unternehmen wurde 2007 mit dem Ziel gegründet die Automatisierungswelt fundamental zu verbessern. Leadinvestoren der nxtControl sind die Beteiligungsfirmen eQventure und tecnet equity. (Ende) Aussender: nxtControl GmbH Ansprechpartner: kopitar E-Mail: info@nxtcontrol.com Website: www.nxtcontrol.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170125017

