MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy will die Flughafensteuer in seinem Land in den nächsten fünf Jahren um elf Prozent senken. Mit der Maßnahme solle die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Airports verbessert und die Entwicklung des wichtigen Tourismussektors weiter vorangetrieben werden, zitierte die Zeitung "El Periodico" Rajoy. Bereits heute würden elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch den Tourismus erwirtschaftet, 13 Prozent der Arbeitsplätze hingen direkt mit dem Sektor zusammen, sagte der Regierungschef am Dienstagabend.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Spanien die Flughafensteuer um 1,9 Prozent gesenkt. Bis 2021 soll sie nun jährlich um weitere 2,02 Prozent reduziert werden. 2016 hatte das Land einen nie da gewesenen Touristenansturm erlebt. Die Zahl ausländischer Besucher war bis Ende November im Vergleich zu 2015 um knapp zehn Prozent auf den Rekord von 75,3 Millionen gestiegen, wie das Tourismusministerium kürzlich mitgeteilt hatte. Deutschland belegte dabei mit 10,7 Millionen Besuchern nach Großbritannien und Frankreich Platz drei./cfn/DP/tos

