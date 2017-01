Bonn (ots) - Einige Kilo abzunehmen, ist meist nicht leicht - da können Abnehmwillige jede Unterstützung gebrauchen. Ein Tipp ist, begleitend zur Diät bzw. Ernährungsumstellung Heilwasser zu trinken:



Sieben Gründe, warum Heilwasser beim Abnehmen hilft



1. Kalorienfrei Flüssigkeit tanken Wer weniger isst, muss die Flüssigkeit aus der Nahrung ersetzen. Heilwässer helfen dabei - ganz ohne Kalorien.



2. Weniger Hungergefühl Vor dem Essen ein Glas Heilwasser zu trinken, füllt den Magen und reduziert das Hungergefühl.



3. Ideale Mineralstoffquelle Weniger Nahrung bedeutet auch weniger wertvolle Nährstoffe. Mit einem hoch mineralisierten Heilwasser tankt man kalorienfrei wichtige Mineralstoffe wie z. B. Calcium und Magnesium.



4. Sodbrennen wegtrinken Ein Heilwasser mit viel Hydrogencarbonat neutralisiert die Säuren und löscht das Brennen.



5. Säurebelastung senken Beim Fettabbau entstehen Ketone, die im Körper zu Säuren abgebaut werden und zur Übersäuerung beitragen. Diese lassen sich durch Heilwasser mit viel Hydrogencarbonat neutralisieren.



6. Blutdruck senken Studien zeigen, dass Übergewichtige, die zu wenig Calcium aufnehmen, häufiger unter Bluthochdruck leiden. Deshalb empfehlen die Forscher gerade Übergewichtigen, genug Calcium aufzunehmen, was mit calciumreichem Heilwasser kalorienfrei gelingt.



7. Muskelaufbau fördern Eine aktuelle britische Studie hat ergeben, dass eine magnesiumreiche Ernährung bei Frauen mit mehr Muskelmasse und Muskelkraft einhergeht. Mit einem magnesiumreichen Heilwasser lässt sich die Magnesiumzufuhr einfach erhöhen.



Ein Heilwasser gilt als reich an Calcium ab ca. 250 mg Calcium/Liter, als reich an Magnesium ab ca. 100 mg Magnesium/Liter und als reich an Hydrogencarbonat ab ca. 1.300 mg Hydrogencarbonat/Liter. Am besten wirkt Heilwasser, wenn man es über den Tag verteilt trinkt. So werden die Mineralstoffe optimal aufgenommen. Angaben zu den Inhaltsstoffen und Trinkempfehlungen liefert das Flaschenetikett. Heilwasser bekommt man in Lebensmittel- und Getränkemärkten. 35 verschiedene Heilwässer gibt es in Deutschland: Eine Übersicht und Informationen bietet die Website www.heilwasser.com.



