WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten immer mehr Menschen. Ende 2015 waren insgesamt 2,8 Millionen Männer und Frauen in Gesundheitsberufen beschäftigt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Anstieg um 47 000 Beschäftigte oder 1,7 Prozent. Besonders stark war der anteilsmäßige Zuwachs bei Beschäftigten in der nichtärztlichen Therapie und Heilkunde. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Mitarbeiter in Gesundheits- und Krankenpflege einschließlich Rettungsdienst am stärkste./czy/DP/tos

