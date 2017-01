Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben nach der jüngsten Zahlenvorlage der Polytec ihr Kursziel für die Aktien des Autozulieferers von 11,0 Euro auf 15,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde mit "Buy" bestätigt.

Das Unternehmen habe die Prognosen des Analystenhauses sowie die Markterwartungen mit seinen vorläufigen Jahreszahlen für 2016 deutlich übertroffen, schreibt das Warburg-Expertenteam um Björn Voss. Mit einem Plus von 40 Prozent auf 52 Mio. Euro erzielte Polytec nach eigenen Angaben im abgelaufenen Jahr sein bestes Betriebsergebnis (Ebit) in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 1,54 Euro für 2016, sowie 1,51 bzw. 1,52 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,40 für 2016, 2017 und 2018.

Am Mittwoch am späten Vormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,21 Prozent bei 12,145 Euro.

ISIN: AT0000A00XX9