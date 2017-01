Dass 2017 ein turbulentes jahr wird, dürfte jedem bekannt sein. Wahlen stehen an, Trump wird ein "etwas" anderer Präsident der Vereinigten Staaten sein und auch bei Konjunktur und Gesamtmarkt sollten Sie sich auf Einiges gefasst machen. Wie Sie dennoch in allen Anlageklassen bestens beraten sind und auf das richtige Pferd setzen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit dem Chef-Anlage-Strategen der Deutschen Bank die Trends und Risiken bei der derzeitigen Marktlage.