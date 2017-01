Hamburg (ots) -



Ein Dreivierteljahr nach dem Ehe-Aus von Mirja (41) und Sky du Mont (69) sprechen die Ex-Partner diese Woche in GALA (Ausgabe 05/17, ab morgen im Handel), wie sie die Trennung verarbeiten. Das Paar lebt nicht mehr unter einem Dach, die Kinder wechseln wochenweise zwischen den Elternteilen. Sky du Mont sagt, dass er noch nicht wieder in Flirtlaune sei: "Ich gehe gerade nicht mit offenen Augen durch die Welt. Ich möchte mich erst mal voll und ganz meinen Kindern widmen." Und Mirja gibt zu: "Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, allein zu sein."



