"Meine Heimat ist wunderschön", strahlt Angelo als ich ihm nach meiner Rückkehr aus Spanien in seinem Frankfurter Restaurant die Fotos der Stadt Salamanca sowie der reizvollen Umgebung in der autonomen spanischen Region Kastilien-Leon zeige. Schönheit lockt halt. Jetzt will das "Touristenland Spanien" aber auch auf andere Art und Weise von sich reden machen - als Rohstoffland. Salamanca / Retortillo 20.12.2016 Schönheit pur! Salamanca - Unesco-Weltkulturerbe - Foto: Udo Rettberg Zugegeben - Salamanca hat mich überrascht. Und zwar in vielerlei Hinsicht - vor allem aber positiv. Die reizvolle Altstadt - das weiß man - wird im Zusammenhang mit der Ernennung der Stadt als Unesco-Weltkulturerbe immer wieder erwähnt. Ich fühle mich beim weihnachtlichen Rundgang durch die Stadt rasch weit in die Geschichte zurückversetzt. Unter dem Namen Salamantica findet dieser Ort bereits in der Antike Erwähnung. Die rund 220 km westlich von Madrid am Rio Tormes gelegene Universitätsstadt hat sich mit ihren rund 150000 Einwohnern seither ein exzellentes Image aufgebaut. Das Umland ist eher karg und vom Agrarwesen bestimmt. Überhaupt wird Spanien unter Rohstoff-Aspekten weder als Paradies für Metallminen noch für agrarische Rohstoffe wahrgenommen - fälschlicherweise; denn auf beiden Gebieten haben die Iberer einiges zu bieten. Während die Wirtschaft in den Küstenregionen Spaniens meist vom Tourismus geprägt sind, wird in weiten Teilen des Binnenlandes auf Rohstoffe - und zwar sowohl landwirtschaftliche als inzwischen auch immer stärker auf mineralische gesetzt. Wer wie ich an diesen Tagen durch die recht dünn besiedelte Landschaft von Madrid nach Westen in Richtung Salamanca und dann weiter nach Retortillo fährt, dem sticht zuallererst die Bedeutung der Agrarwirtschaft ins Auge. Riesige Felder und unzählige Rinder zieren den Weg. Die allerbesten Fahrgenuss ermöglichende (weil relativ junge) Autobahn verlassen wir kurz vor Retortillo. "Der gute Zustand des Highways ist auch darauf zurückzuführen, dass zum einen die Verkehrsdichte sehr niedrig ist und der Bau vor allem mit EU-Geldern finanziert wurde", erklären unsere spanischen Gastgeber. Dann geht es direkt zum Uranprojekt von Berkeley Energia. Das Projekt findet in der Region sowohl Gegner als wegen der ökonomischen Impulse auch Befürworter. Spanien hat im Jahr 2015 in sieben Atomkraftwerken insgesamt 54,8 Mrd kwH seines Stroms aus Nuklearenergie erzeugt. Wenn es um Uran bzw. Atomkraft geht, dann kann Spanien trotz der vorhandenen beachtlichen eigenen Uranvorkommen nicht gerade als treibende Kraft für Nuklearenergie gelten; denn weitere Atomkraftwerke plant die Regierung in Madrid aktuell nicht. Hier in Spanien zwischen Salamanca und Retortillo geht es vor allem um den Bergbau - konkret um die in dieser Region vor einigen Jahren von Fachleuten entdeckten beachtlichen Uranvorkommen, die von Berkeley Energia Ltd. exploriert und erschlossen werden sollen. Uran - was ist das eigentlich? Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...