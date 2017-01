Die weiterhin kriselnde Handy-Sparte brockt dem Elektronik-Konzern LG den ersten operativen Quartalsverlust seit 2011 ein. Verantwortlich hierfür ist des Rekordminus im Smartphone-Geschäft, welches das siebte Quartal in Folge rote Zahlen schrieb.



Im Zeitraum von Oktober bis Dezember fiel ein Fehlbetrag von umgerechnet rund 28 Mio. Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das liege vor allem an den gestiegenen kosten. Bereits im Oktober hatte der Konzern mit einem schwächeren Ergebnis unter anderem wegen höherer Werbeausgaben für das Weihnachtsgeschäft gerechnet.



Der heimische Rivale und Weltmarktführer Samsung steckte dagegen das milliardenschwere Debakel um sein brennendes Premium-Smartphone weg und steigerte den Quartalsgewinn um rund 50 % auf 7,4 Mrd. Euro.

Insgesamt legte der LG-Umsatz um 1,5 % auf rund 11,8 Mrd. Euro zu. Im ersten Quartal rechnet der weltweit zweitgrößte Fernseher-Hersteller nach Samsung auch wieder mit einer spürbaren Verbesserung beim Gewinn.