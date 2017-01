IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal gibt Umsatzstrategie für 2017 bekannt

ParcelPal gibt Umsatzstrategie für 2017 bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada - 24. Januar 2017 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen), (PKG:CSE) (FSE:PT0) (OTC:PTNYF) - freut sich, folgende Neuigkeiten berichten zu können.

Seitdem das Unternehmen vor 14 Monaten die ParcelPal-Technologie erworben hat, arbeitet es an der Entwicklung einer logistischen Lösung, mit der insbesondere größere Firmen lokale On-Demand-Lieferungen an ihre Kunden problemlos und preiswert anbieten können.

In der stark umkämpften Logistikbranche gelang es dem Unternehmen durch den kürzlich erfolgten Zusammenschluss mit einem Anbieter für innovative Online-Bestellplattformen, sich vom Markt abzuheben. Durch die Einbindung dieser Bestellplattform in die ParcelPal-Technologie kann das Unternehmen nun Firmen jeder Größe einen kostengünstigen Zugang zum Online-Marktplatz anbieten, der ihnen Bestellannahme, Zahlungsverkehr und Lieferung über eine einzige Plattform ermöglicht. Da die Lösung von ParcelPal die Einrichtung von Verkaufsstellen und teure Umsetzungen überflüssig macht, können mit seiner Hilfe selbst kleinste Unternehmen auf dem Online-Marktplatz bestehen und ihren Kunden eine einfache und effiziente Kauferfahrung anbieten, die für Firmen wie Kunden rentabel, produktiv und sicher ist. Das Unternehmen konkurriert nicht um Lieferungen, sondern erschafft sie vielmehr, indem es Firmen ermöglicht, am On-Demand-Markt teilzunehmen.

ParcelPal hat in vier vertikalen Märkte unbefriedigte Bedürfnisse erkannt: Staatlich reguliertes Cannabis zu medizinischen Zwecken (in Kanada bald auch als Genussmittel), Fast-Food- und Gourmetküche, Spirituosen und Einzelhandel. Die Lösung von ParcelPal ist so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen jeder dieser Vertikalen erfüllen kann. Das Unternehmen vermarktet bereits aktiv seine Lösung für die Auslieferungen von medizinischem Cannabis (siehe Pressemitteilung vom 20. Januar 2017) und wird auch die Freigabe seiner Lösungen für Restaurants und Spirituosenläden in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Das Pre-Marketing dieser Angebote verläuft gut, und das Unternehmen erwartet eine schnelle und positive Resonanz im lokalen Markt von Vancouver, sobald der Bekanntheitsgrad der Lösungen steigt. ParcelPal plant bereits eine Ausdehnung auf den gesamten nordamerikanischen Kontinent: Zum einen wird das Unternehmen über die vorhandenen Zentren der Gig-Economy (Leistungsangebote von Freelancern) auf die Verzeichnisse von verfügbaren, zu gering ausgelasteten Vertragskurieren zurückgreifen und danach geographisch selektiv vorgehen und die urbanen Ballungsräume ins Visier nehmen. ParcelPal verfolgt eine schnelle Kommerzialisierung seiner Plattform in den vier gewählten Vertikalen und will das Potenzial an Arbeitskräften nutzen, das in der Branche durch die derzeitigen Teilnehmer hervorgebracht wird, um diese aktuelle Chance voll auszuschöpfen.

Das Unternehmen ist auch gespannt auf die anstehende Einführung der Beta-Version seiner App für Endverbraucher. Diese in jeder Hinsicht bahnbrechende App bündelt alle Partnerunternehmen der vier Vertikalen des Unternehmens zu einer einzigen Ressource und erschafft so einen echten Marktplatz für One-Stop Shopping. Diese Anwendung von ParcelPal leitet die Kunden zu den integrierten Partnerfirmen und übernimmt die gesamte Transaktion vom Kauf bis zur Lieferung.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal bietet einen Service über iPhone und Desktop-Computer an, mit dem Kunden bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel lokal innerhalb einer Stunde über eine Vielzahl von Kurieren liefern lassen können. Das Unternehmen bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.

ParcelPal: www.parcelpal.com

CSE - Symbol: PKG FSE - Symbol: PT0 OTC - Symbol: PTNYF Ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 28.188.558 Ansprechpartner: Kelly Abbott, President, ParcelPal Technology, Inc. - 778-237-5212

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due Diligence nicht zufrieden stellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des geistigen Eigentums, das ParcelPal nutzt. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich davon abweichen, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend betrachtet wurden, können sie sich als inkorrekt erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38708 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38708&tr=1

ISIN CA69938L1058

AXC0128 2017-01-25/11:56