Paris - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben am Mittwoch den von der Wall Street vorgegebenen Schwung mitgenommen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte am späten Vormittag um 1,09 Prozent auf 3317,45 Punkte vor, nachdem Investoren am Vorabend in New York neuen Mut fassten. Sie liessen sich ihre gute Laune auch von einem deutlich eingetrübten deutschen Geschäftsklima nicht verderben.

Börsianern zufolge ist die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs unter Donald Trump erst einmal verflogen. Positiv gewertet wurde auch die weltweit angelaufene Berichtssaison, mit deren Rückenwind es auch den Länderbörsen positiv zuging: In Paris gewann der CAC-40 0,93 Prozent auf 4875,16 Punkte. Der Londoner FTSE 100 legte am Tag nach dem Entscheid, dass sich das Parlament nochmals mit der Austrittserklärung aus der EU befassen muss, moderat um 0,19 Prozent auf 7164,19 Zähler zu.

Im europäischen Branchenvergleich glänzten vor allem die Banken- und Versicherungswerte mit Anstiegen von bis zu 2 Prozent. Für Branchenfantasie sorgten dort weiter schwelende Fusionsgerüchte ...

