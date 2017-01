BERLIN (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Metall hat ihre Mitgliederzahl erneut geringfügig erhöht. Zum Jahresende 2016 seien 2 274 033 Menschen bei der IG Metall organisiert gewesen, sagte deren Erster Vorsitzender Jörg Hofmann am Mittwoch in Berlin. Das waren 290 mehr als ein Jahr zuvor. Es sei das sechste Jahr in Folge mit positiver Mitgliederentwicklung. Im Wahljahr 2017 will die IG Metall die Themen Arbeitszeit und Tarifbindung in den Vordergrund rücken. Die maximale Arbeitszeit von zehn Stunden werde in den Betrieben zu oft missachtet und Überstunden würden in vielen Fällen nicht vergütet, kritisierte Hofmann./brd/DP/tos

