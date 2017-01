FMW-Redaktion

Trumps Motto lautet bekanntlich "Buy Amerikan, hire Amerikan". Dieses Motto wird in reale Politik umgesetzt werden durch eine Importsteuer - und dann stellt sich die schlichte, in der Realität der vernetzten Welt jedoch sehr komplizierte Frage: was definiert eigentlich "amerikanisch"?

Trumps "Make Amerika graet again" durch "Buy Amerikan" Foto: Gage Skidmore https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Beaknntlich will die Trump-Regierung das NAFTA-Abkommen neu verhandeln - und dann wird es um genau diese Frage gehen: was definiert ein Produkt als "amerikanisch"? Bei dem NAFTA-Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada lautet die Definition: ein Produkt muß zu mindestens 62,5% in Nordamerika hergestellt sein (also in den USA, Mexiko oder Kanada), um Zollfreiheit zu genießen beim Handel zwischen diesen Ländern.

Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...