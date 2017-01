Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Aktuelle Booking.com-Studie zeigt: Die Hälfte der Geschäftsreisenden genießt ihre Zeit unterwegs - vor allem, wenn sie im Rahmen ihrer beruflichen Reise neue Orte entdecken können. Unternehmen müssen sich auf eine neue Generation von Geschäftsreisenden einstellen.



Über die Hälfte (55%) aller Geschäftsreisenden weltweit haben Spaß an ihren beruflich bedingten Reisen, vor allem, wenn sie sie zu bisher unbekannten Orten führen. Die meisten Befragten (40%) haben im letzten Jahr ein paar Tage Urlaub an ihre Geschäftsreise angehängt, um die Gegend zu erkunden und die Zeit optimal zu nutzen. Diese Ergebnisse spiegeln einen von Booking.com für Geschäftsreisen ermittelten allgemeinen Trend wider: die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt zunehmend.



Vor Ort wollen Geschäftsreisende die Zeit bestmöglich nutzen. Mehr als die Hälfte der deutschen Befragten (52 Prozent) möchte viel unternehmen und Sehenswürdigkeiten besichtigen, wenn sie sich in einer ihnen unbekannten Stadt befinden.



Auch die Reiseplanung ändert sich: "Die heutige Generation der Angestellten sind in ihren Reiseplänen mobiler und flexibler als zuvor und wünschen sich ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit", so Ripsy Bandourian, Director of Product Development, Booking.com für Geschäftsreisen. "Sie erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie ihrem Bedürfnis nach Flexibilität nachkommen und sind sogar bereit, dafür bei ihrem Gehalt Abstriche zu machen."



Deshalb konzentriert sich Booking.com für Geschäftsreisen darauf, eine große Auswahl an Unterkünften für Geschäftsreisende anzubieten und hilft ihnen, ihre Geschäftsreisen einfach, clever und effizient zu buchen, zu verwalten und zu genießen.



