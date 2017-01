Viele Mittelständler mit Großbritannien-Geschäft ahnen noch nicht, welche Steuerprobleme der Brexit bringen kann. Matthias Krämer, Steuerrechtsanwalt in der Frankfurter Kanzlei GGV, warnt vor bösen Überraschungen.

WirtschaftsWoche: Herr Krämer, nachdem die britische Premierministerin Theresa May den vollständigen Austritt aus dem Europäischen Wirtschaftsraum angekündigt hat, sind Hoffnungen, Großbritannien wolle eine Zugehörigkeit ähnlich wie Norwegen - als "EWR-light" - nicht mehr realistisch. Dann wären die britischen Beteiligungen deutscher Unternehmen nicht mehr durch die EU-Grundfreiheiten steuerlich besser gestellt. Was sind die Konsequenzen?Matthias Krämer: Damit entfällt für manche betriebswirtschaftlich begründete Unternehmensentscheidung die Geschäftsgrundlage. So können zum Beispiel zukünftig Gewinne von UK-Tochtergesellschaften nicht mehr steuerfrei nach Deutschland ausgeschüttet werden, wo sie zumeist nur noch einer Besteuerung von rund 1,6 Prozent unterliegen.

Was wird stattdessen fällig?Der britische Fiskus erhebt eine Quellensteuer von 5 Prozent. Diese Steuer ist endgültig, kann also nicht mit deutschen Steuern verrechnet werden. Damit ist sie eine betriebswirtschaftlich voll wirksame Mehrbelastung.

Angenommen, die britische Regierung erließe zwecks Förderung der heimischen ...

