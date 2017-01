München (ots) -



Die kommende INHORGENTA MUNICH (18. bis 21. Februar) bietet Ausstellern und Besuchern auch wieder die Möglichkeit sich für das Geschäftsjahr neu inspirieren zu lassen. Dafür sorgen unter anderem die Trends des Jahres in der Schmuck- und Uhrenbranche, die es auf der Messe zu entdecken gibt. Die INHORGENTA MUNICH erklärt, was 2017 angesagt ist.



Diamanten



Bereits im vergangenen Jahr wuchs der Diamantschmuckmarkt weltweit um drei Prozent. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Denn: Diamanten gewinnen mit dem Revival der Verlobung und der Überreichung eines Solitärs weiter an Bedeutung. Allerdings ist Konsumenten der Herkunftsnachweis der Edelsteine immer wichtiger. "Dem tragen auch die Unternehmen Rechnung. Eine transparente Zusammenfassung der Wertschöpfungskette trägt zur Absatzsteigerung von Diamanten bei", weiß auch Stefanie Mändlein, Projektleiterin der INHORGENTA MUNICH.



Natürlichkeit



Die Nähe zur Natur ist wieder "in". Pflanzen, Blüten, Blätter oder auch Insekten dienen als Inspirationsquelle bei der Erstellung neuer Schmuckstücke. Oxidierte und damit künstlich gealterte Edelmetalloberflächen zählen ebenso dazu wie barocke Perlen. Auch für die Saisonfarben dient die Natur als Vorbild.



Pink



Nicht nur in der Modewelt ist die Farbe Pink in den verschiedensten Tönen 2017 angesagt - auch im Schmuck- und Uhrenbereich. Schließlich passt die Pink-Palette perfekt zum Trendmetall 2017: Gelbgold. Aber auch Roségold und Pink geben ein schönes Paar ab. Wer den mädchenhaften Ton eher cool rüberbringen will, sollte sich für geschwärztes Silber als Begleiter entscheiden.



Emaille



Das Emaillieren ist eine jahrtausendealte Technik. "Und dennoch erlebt sie zurzeit eine echte Renaissance", sagt Stefanie Mändlein. Mit echter Emaille oder Farbaufträgen auf Kunstharzbasis verleihen etliche Hersteller ihrem Schmuck einen bunten, poppigen Look. Dieser konzentriert sich 2017 auf farbstarke Akzente statt auf detailfreudige Bilder.



Feminine Wearables



Sämtliche Bewegungen und Körperwerte aufzeichnen, dazu schnell den aktuellen Wetterbericht parat haben - keine Frage: Smartwatches und Aktivitätstracker sind angesagt. Doch weil Damen nicht länger einfache Kautschukbänder am Handgelenk tragen wollen, kommen Wearables 2017 feminin daher. Ob funkelnde Armbänder oder Ziffernblätter mit sprudelnder Champagnerflasche als Animation - angesagt ist, was Frau gefällt.



